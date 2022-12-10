Мбаппе разрушает мифы. Каким будет матч Франция — Англия в 1/4 финала

Французы уже сняли «проклятие чемпионов», а теперь будут близки ко второму чемпионству мира подряд. Не сказка ли это?

10 декабря состоится матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех англичан оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Англия — Франция 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Франция получится не результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.38. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция (10.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре перешёл в стадию плей-офф. На 10 декабря запланированы два матча 1/4 финала турнира. В одном из них на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур померяются силами одни из главных претендентов на чемпионство — Англия и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

До данного момента сборная Англии не встречалась с равными по силе соперниками на мундиале в Катаре. На групповом этапе турнира она уверенно обыграла Иран (6:2), запомнилась скучным ничейным результатом в матче с США (0:0) и одержала разгромную победу во встрече с Уэльсом (3:0). В игре 1/8 финала «три льва» обыграли Сенегал (3:0).

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В недавнем розыгрыше Лиги наций, где уровень соперников был выше, англичане выступили далеко не так успешно. За шесть туров группового этапа они не добыли ни одной победы при трёх ничейных результатах. Безусловно, чемпионат мира — это куда более престижный турнир. Настрой на него абсолютно другой. Однако проблемы с построением игры в крупных матчах у Гарета Саутгейта возникают уже не первый год.

Вспомнить хотя бы Евро-2020, где «три льва» с трудом пробрались в финал, обыграв в добавленное время Данию (2:1 ДВ). В решающем матче они уступили Италии (1:1, по пенальти 2:3). Многие тогда критиковали Саутгейта за противоречивые решения, а также за продемонстрированный его подопечными футбол.

Вопросы к тренеру имеются и сейчас. Например: почему он решил вызвать в сборную Гарри Магуайра, а не Фикайо Томори? Защитник «МЮ» весьма неплохо проявил себя на групповом этапе и в матче 1/8 финала. Неоднократно допускаемые футболистом ранее грубые ошибки вызывают опасения, что натиска французов он не выдержит.

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Французы тоже не лучшим образом выступили в Лиге наций. За шесть туров группового этапа они одержали только одну победу. Также два раза сыграли вничью и потерпели поражения в трёх встречах. Однако результаты нельзя назвать закономерными. «Трёхцветные» во всех матчах выиграли у соперников по владению мячом и создали гораздо больше потенциально голевых моментов.

Бросалась в глаза проблема синих с реализацией. Дидье Дешам сумел решить её прямо по ходу чемпионата мира в Катаре. В матчах 1-го и 2-го туров группового этапа его подопечные уверенно обыграли Австралию (4:1) и Данию (2:1). Затем французы одержали результативную победу во встрече 1/8 финала со сборной Польши (3:1).

Во всех этих играх результативными действиями отметился Килиан Мбаппе. За этот отрезок он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Прямо сейчас нападающий является лучшим бомбардиром Лиги 1, чемпионата мира и Лиги чемпионов. Разве его возможно остановить?

Недавно английский специалист Гарри Реднапп предположил, что с Мбаппе может справиться Кайл Уолкер. Однако в это верится с большим трудом. У сборной Франции очень мощная атакующая линия. В отменном тонусе пребывают все её нападающие, в особенности Оливье Жиру. Играть персонально с одним игроком у защитников «трёх львов» определённо точно не выйдет.

Ко всему прочему из-за ссоры с помощником главного тренера на днях покинул расположение своей национальной команды Бен Уайт. И без того небольшая глубина оборонительной линии англичан заметно просела. Думается, французы одержат победу и Килиан Мбаппе забьёт. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80.

Несмотря на сомнительные решения, многие защищают Гарета Саутгейта, отмечая его сильные качества. Но нет сомнений, что Дидье Дешам, выигравший со своей сборной ЧМ-2018, тактически превзойдёт наставника «трёх львов». Тренер синих грамотно компенсировал возникшие в преддверии мундиаля кадровые потери, а также предоставил Мбаппе больше свободы. Форвард шикарно этим пользуется.

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Франция уже дошла далеко и в случае победы окажется в полуфинале ЧМ-2022. Всего в истории только двум сборным удавалось выиграть в двух чемпионатах мира подряд — Италии (1934 и 1938) и Бразилии (1958 и 1962). Было это давно, и кажется, что уже никто не сможет повторить подобного достижения в современной истории футбола. Однако Мбаппе готов поспорить с этим суждением. Он и его соотечественники уже разбили миф о «проклятье чемпионов», теперь разрушат ещё один.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Англия — Франция 10 декабря 2022 года

У обеих сборных полно звёздных игроков, но защитная линия англичан при этом выглядит очень уязвимой. Особенно это касается Гарри Магуайра, который неоднократно «привозил» мячи до ЧМ-2022. Дидье Дешам наверняка найдёт уязвимые места «трёх львов» и добудет путёвку в полуфинал мундиаля, а Килиан Мбаппе ему в этом поможет.

Ставка: победа Франции и Килиан Мбаппе забьёт за 3.80.

Экспресс с коэффициентом 7.37.

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