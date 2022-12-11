Эксперты назвали фаворита в товарищеском матче «Астон Вилла» — «Челси»

11 декабря на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби пройдёт товарищеский матч между «Челси» и «Астон Виллой».
Начало запланировано на 17:10 мск.
Эксперты затрудняются определить фаворита встречи. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 2.50. Ставки на «Челси» принимаются за 2.48. Если матч закончится вничью, сыграет коэффициент 4.00.
Букмекеры считают, что в матче будет много забитых голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с коэффициентом 2.28.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на то, что один из клубов не сможет забить, можно за 2.46.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
«Это время Африки!». Шакира — о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022.
Сестра Роналду: они убили Криштиану, они убили Португалию!
Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.
Эммануэль Макрон прилетит в Катар на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко.
- 11 декабря 2022
-
18:15
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
02:30
-
01:30
-
01:00
-
00:45
-
00:11
- 10 декабря 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:15