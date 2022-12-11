Эксперты назвали фаворита в товарищеском матче «Астон Вилла» — «Челси»

11 декабря на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби пройдёт товарищеский матч между «Челси» и «Астон Виллой».

Начало запланировано на 17:10 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты затрудняются определить фаворита встречи. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 2.50. Ставки на «Челси» принимаются за 2.48. Если матч закончится вничью, сыграет коэффициент 4.00.

Букмекеры считают, что в матче будет много забитых голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с коэффициентом 2.28.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на то, что один из клубов не сможет забить, можно за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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