Экспресс на 11 декабря с коэффициентом 9.26: перед полуфиналом ЧМ-2022 нельзя скучать

Закончились матчи 1/4 финала чемпионата мира, и в ожидании встреч полуфинала стоит обратить внимание на игры Чемпионшипа и Сегунды. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.26 на матчи, которые будут сыграны 11 декабря.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Чемпионшипа «КПР» — «Бёрнли» 11 декабря

«Бёрнли» в вынужденной паузе обходился без двух игроков. Вингер Анасс Зарури является резервистом сборной Марокко и по этой причине недоступен на данный матч. В «Бёрнли» у него 6+2 в 14 играх. А вот валлиец Коннор Робертс уже вернулся в Англию.



Пауза на чемпионат мира больше была нужна «КПР». Перед остановкой Чемпионшипа у лондонцев была серия из пяти матчей без побед – одна ничья и четыре поражения с общим счётом 1:7. Клуб покинул главный тренер — Майкл Бил. Произошло это не из-за неудовлетворительных результатов, а из-за предложения возглавить шотландский «Глазго Рейнджерс». Под руководством исполняющего обязанности Пола Холла «КПР» провёл товарищеский матч с шотландским клубом «Ливингстон» и выиграл со счётом 2:1.

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Главный тренер «Бёрнли» – Венсан Компани. В этом сезоне бельгийский специалист проделал хорошую работу, и его клуб уверенно лидирует в Чемпионшипе. Перед паузой на ЧМ «Бёрнли» выиграл в семи из девяти последних встреч. В матче, где потерпел поражение, клуб забил два мяча. Именно эта команда будет отвечать за результативность предстоящего матча. В семи из девяти последних официальных матчей с участием «Бёрнли» было забито не менее трёх мячей. Ставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Уотфорд» — «Халл Сити» 11 декабря

Месяц длился вынужденный перерыв в играх Чемпионшипа. За время проведения ЧМ-2022 в Катаре команды успели отдохнуть, а затем плодотворно потрудились на сборах. «Уотфорд» провёл неделю в Испании, где подопечные Славена Билича отрабатывали различные аспекты тактической схемы. Перед паузой «Уотфорд» выиграл в четырёх из шести последних матчей. «Шершням» удалось продвинуться по турнирной таблице и занять четвёртое место. В активе хозяев 33 очка.



«Халл» также уезжал из Англии, но выбрал для подготовки Турцию. Главный тренер гостей — Лиам Росеньор — остался доволен самоотдачей футболистов в тренировочном лагере. «Тиграм» нужно срочно исправлять ситуацию. Они уступили в трёх из пяти последних матчей, прочно обосновавшись в нижней части турнирной таблицы. Футболисты «Халл Сити» находятся на 20-й строчке с 24 очками в активе. Основной упор на сборах был сделан на игру в защите.

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Проблемы в обороне остаются главной проблемой «Халл Сити». Команда пропустила больше всех в турнире — 39 мячей. В шести из последних восьми выездных матчей с участием «тигров» забивалось минимум три мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Сегунды «Гранада» — «Бургос» 11 декабря

Этот матч один из самых интересных в туре. «Гранада» старается играть в яркий и зрелищный футбол. Её атака одна из лучших в лиге, но результаты у «насридов» нестабильные. «Гранада» очень слабо проводит выездные матчи, побеждает она не так уж часто, чтобы сейчас претендовать на лидерство. При этом она может настроиться и обыграть любого соперника.

«Бургос» долгое время шёл вообще без поражений и без пропущенных голов. Сейчас ситуация изменилась, в трёх последних матчах «Бургос» пропустил пять голов, это больше, чем за предыдущие 16 игр. Но и забивать гости начали ощутимо чаще, неудивительно, что они продолжают бороться за лидерство и сейчас занимают вторую строчку с отставанием от лидера в одно очко.



Обе команды сейчас играют ярче и результативнее, чем раньше. Их личная встреча должна пройти по такому же сценарию. Голов должно быть больше обычного, поэтому поставим на обе забьют за 2.34.

Экспресс на матчи 11 декабря

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «КПР» — «Бёрнли» за 1.98.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Уотфорд» — «Халл Сити» за 2.00.

Ставка 3: обе забьют в матче «Гранада» — «Бургос» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.98 Х 2.00 Х 2.34 = 9.26.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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