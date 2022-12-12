«Виннипег» — «Вашингтон»: результат матча, сколько голов Овечкину осталось до Гретцки

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдайк, Маркус Юханссон (буллит), Ларс Эллер, а также российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, забивший в концовке матча в пустые ворота. Другой российский хоккеист, защитник Дмитрий Орлов, записал на свой счёт две результативные передачи.

У хозяев забивали Адам Лаури и Пьер-Люк Дюбуа.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 97 шайб. До результата Горди Хоу Александру осталось всего четыре шайбы.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

Овечкин вышел на первое место в сезоне по голам среди россиян.

Овечкин: круто с каждым разом приближаться к рекорду Гретцки.

Александр Овечкин ответил, сколько памятных шайб хранит в своей коллекции.