«Виннипег» — «Вашингтон»: результат матча, сколько голов Овечкину осталось до Гретцки

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдайк, Маркус Юханссон (буллит), Ларс Эллер, а также российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, забивший в концовке матча в пустые ворота. Другой российский хоккеист, защитник Дмитрий Орлов, записал на свой счёт две результативные передачи.
У хозяев забивали Адам Лаури и Пьер-Люк Дюбуа.
Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 97 шайб. До результата Горди Хоу Александру осталось всего четыре шайбы.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.
Овечкин вышел на первое место в сезоне по голам среди россиян.
Овечкин: круто с каждым разом приближаться к рекорду Гретцки.
Александр Овечкин ответил, сколько памятных шайб хранит в своей коллекции.
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