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Ливакович, Боно или Льорис? Эксперты назвали фаворита на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

Ливакович, Боно или Льорис? Эксперты назвали фаворита на звание лучшего вратаря ЧМ-2022
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ЧМ-2022 близится к развязке. Впереди полуфиналы. Букмекеры принимают ставки на то, кто окажется лучшим вратарём мундиаля.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Аналитики считают главным претендентом голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.75. Ливакович выиграл уже две серии пенальти на турнире, а в матче с Бразилией совершил ряд впечатляющих сейвов.

Поставить на марокканца Яссина Боно можно за 3.00. Сборная Марокко пропустила всего один мяч на ЧМ-2022, да и тот оказался автоголом. Боно не пропустил ни одного мяча даже в серии пенальти в матче 1/8 финала с Испанией.

Шансы аргентинца Эмилиано Мартинеса оценили коэффициентом 3.50. В активе аргентинца выигранная серия пенальти в четвертьфинале с Нидерландами.

Наконец, на вратаря сборной Франции Уго Льориса можно сделать ставку за 5.50.

13 декабря в полуфинале Аргентина встретится с Хорватией, а днём позже за право сыграть в финале сразятся Франция и Марокко.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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