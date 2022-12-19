Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт».



Ставка: победа «Вашингтона» с форой (-2.5) за 3.40.



Матч с «Детройтом» для «Вашингтона» завершает трёхматчевую домашнюю серию. И Александру Овечкину хорошо бы именно в этой встрече догнать по количеству заброшенных шайб в НХЛ легендарного Горди Хоу. До повторения его достижения в 801 шайбу осталось забить лишь однажды.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Овечкин не забивает два матча подряд. Предыдущий матч с «Торонто» (5:2) стал первым за шесть встреч, в котором россиянин не набрал ни одного очка. В то же время одним из героев предыдущей встречи стал другой российский хоккеист «Вашингтона» – Евгений Кузнецов, который отдал две результативные передачи. Эта встреча стала для защитника седьмой за восемь последних матчей, в которой он набирает очки.



«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и включился в борьбу за выход в плей-офф. «Детройт» – подходящий соперник, чтобы продлить удачную серию. «Красные крылья» проиграли пять матчей подряд и попали в логистический кошмар, вот уже четыре матча подряд чередуя домашние и выездные игры.



Матч с «Торонто» стал для «Вашингтона» шестым из семи последних, в котором «столичные» пропустили не более двух шайб. Хороший задел ещё для одного разгрома. Поставим на хозяев с форой (-2.5).



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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