Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт».
Ставка: победа «Вашингтона» с форой (-2.5) за 3.40.
Матч с «Детройтом» для «Вашингтона» завершает трёхматчевую домашнюю серию. И Александру Овечкину хорошо бы именно в этой встрече догнать по количеству заброшенных шайб в НХЛ легендарного Горди Хоу. До повторения его достижения в 801 шайбу осталось забить лишь однажды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Овечкин не забивает два матча подряд. Предыдущий матч с «Торонто» (5:2) стал первым за шесть встреч, в котором россиянин не набрал ни одного очка. В то же время одним из героев предыдущей встречи стал другой российский хоккеист «Вашингтона» – Евгений Кузнецов, который отдал две результативные передачи. Эта встреча стала для защитника седьмой за восемь последних матчей, в которой он набирает очки.
«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и включился в борьбу за выход в плей-офф. «Детройт» – подходящий соперник, чтобы продлить удачную серию. «Красные крылья» проиграли пять матчей подряд и попали в логистический кошмар, вот уже четыре матча подряд чередуя домашние и выездные игры.
Матч с «Торонто» стал для «Вашингтона» шестым из семи последних, в котором «столичные» пропустили не более двух шайб. Хороший задел ещё для одного разгрома. Поставим на хозяев с форой (-2.5).
Экспресс с коэффициентом 10.03.
Сборная России по хоккею впервые за 15 матчей проиграла Беларуси.
Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ.
Шестёркину покорилось статистическое достижение 90-летней давности.
- 19 декабря 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
06:45
-
05:45
-
04:45
-
03:45
- 18 декабря 2022
-
21:25
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45