«Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал».



Ставка: «Автомобилист» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.45.



«Начнем с того, что одиннадцать суток предновогодних каникул — срок явно недостаточный для того, чтобы запустить команду заново. Но вполне и с большим запасом хватающий для того, чтобы потерять игровой тонус. А игровой тонус – это такая тонкая материя, поймать которую, а особенно сохранить, бывает очень трудно. А потерять во время длинной паузы – как нечего делать.



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Поэтому самым грамотным решением после одиннадцатидневных каникул было бы один тур, а может, даже два, пропустить и посмотреть, в каком состоянии команды выйдут из отпуска и не потеряют ли пресловутый тонус. Но уж коль у нас такой возможности нет, то будет упирать на то, как команды играли в текущем сезоне – на данный момент это единственная объективная информация, которая не обманет.



Итак, «Автомобилист» в целом по сезону набирает 75,6 процента очков, возглавляя Восточную конференцию. Дома этот показатель доходит до 88,1 процента (или 1,77 очко в среднем за матч) при разнице заброшенных и пропущенных шайб 3,62: 1,90 в среднем за матч.



«Адмирал» идет на Востоке пятым, набирая в целом по сезону 61,3 процента очков. В гостях этот показатель снижается до 57,1 процента (1,14 очка в среднем за матч) при разнице 1,95: 2,05 шайб в среднем за матч.



В Екатеринубрге соперники встречались 9 раз, в семи матчах побеждали хозяева. Но при этом единственную личную встречу нынешнего сезона, которая как в Екатеринбурги и состоялась, взял «Адмирал» со счетом 2:1.



Учитывая вышеизложенное, прогнозирую невысокий по голевой составляющей матч с тоталом, не превышающим 6,5, по итогам которого «Автомобилист» не проиграет», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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