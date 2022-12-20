«Торонто» — «Тампа-Бэй»: ставка Германа Титова на игру НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Торонто» – «Тампа».
Ставка: «Тампа» не проиграет за 1.58.
«Тампа» выиграла семь из восьми последних матчей и неизменно забивает четыре или больше голов. Финалисты прошлого сезона постепенно выходят на проектную мощность, ведь регулярку команда начала слегка вальяжно. Длительный плей-офф измотал ведущих игроков, не стоило ждать, что «Лайтнинг» включат турборежим с первого месяца чемпионата.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Торонто» не мальчики для битья, поэтому тотального доминирования «Тампы» не предвидится. У «Мэйпл Лифс» прекрасно справлялась с работой пара вратарей Илья Самсонов – Мэтт Мюррей. И после поражений от «Рейнджерс» и «Вашингтона» канадцы полны мотивации реабилитироваться против не менее серьёзного соперника. Оптимальная ставка – «Тампа» не проиграет в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
Чинахов получил травму в матче с «Далласом».
СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.
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