«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 4.05.



«В предыдущем туре оба соперника победили, но победы эти не выглядят равнозначными. Потому что «Авангарду» пришлось биться в Уфе, а на долю «Барыса» пришёлся «Нефтехимик». Хотя с точки зрения силы соперников матчи оказались весьма даже сравнимыми.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Скажу честно, несмотря на весьма мощный третий период в Нижнекамске, «Барыс» если и убедил, то ещё не полностью. Да, именно в том самом третьем периоде казахстанцы вернули себе игровой тонус. Да, с такой игрой можно и нужно побеждать соперников уровня «Нефтехимика», но «Авангард»-то у нас из другой категории.



Нельзя не вспомнить, что в текущем сезоне соперники встречались уже трижды — один дивизион, как ни крути. Но в дивизионе этом «Барыс», несмотря на две последние победы в двух последних турах, занимает последнее место. «Авангард» тоже не на первых ролях, но мы же помним, какой у омичей был душераздирающий старт сезона. Тем не менее, несмотря на этот старт, «ястребы» обыграли «Барыс» дважды, в том числе один раз в Казахстане.



Поэтому даже не считаю необходимым углубляться в статистику. Понятно, что у «Авангарда» она будет лучше. Перехожу сразу к прогнозу, основанному отнюдь не на математике, а на игре обоих соперников. Забивают они друг другу в этом сезоне прилично, поэтому можно сразу начинать с тотала, который, по моим прикидкам, должен превысить 5.5. А победу в матче в итоге одержат гости», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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