«Барыс» — «Авангард». Кравецу некомфортно в Казахстане

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.88. Победа «снежных барсов» по итогам 60 минут оценивается в 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 21 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Барыс» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.17. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард» (21.12.2022)

21 декабря в КХЛ пройдёт несколько интересных встреч, но самый интригующий матч состоится в Астане. Местный «Барыс» принимает на домашней арене омский «Авангард». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Барыс» исправил тактические ошибки, и результаты команды немедленно пошли вверх. Хозяева выиграли в четырёх из пяти последних матчей регулярного чемпионата. Это позволило обогнать в турнирной таблице «Амур» и расположиться в зоне плей-офф.

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Конкуренция в Восточной конференции достаточно серьёзная, поэтому борьба за места в плей-офф будет проходить до последних встреч регулярного сезона. Даже аутсайдер «Нефтехимик» не потерял шансы на восьмое место — дистанция составляет всего четыре очка.

Подопечным Скабелки удалось сохранить настрой победителей во время паузы на Матч звёзд КХЛ и продолжить набирать очки. «Барыс» в минувшей встрече обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1. Победу принёс голевой дубль канадского нападающего — Майкла Шапю. Это дебютные шайбы хоккеиста за клуб из Астаны.

В игре «Барыса» просматриваются новые тактические идеи тренерского штаба Скабелки. Команда защищается низким блоком, но при этом крайние форварды всегда готовы включиться в быструю контратаку. В исполнении «Барыса» фланговые прорывы оказываются крайне опасными.

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Для омского «Авангарда» предстоящий матч имеет важное значение. «Ястребы» ведут борьбу за третью строчку турнирной таблицы, поэтому терять очки для них неприемлемо. Им не удалось выиграть в основное время в трёх последних матчах (два поражения и победа по буллитам).

Стоит отметить для нашего прогноза, что в выездных встречах у «Авангарда» проблемы в обороне. Он пропустил 71 шайбу за 24 матча. В отличной форме Буше и Ткачёв. На этих хоккеистах держится огромная часть результатов.

«Барыс» и «Авангард» провели 68 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «снежных барсов» — 24 победы, а «ястребы» записали в актив 44 выигранные встречи. Разница шайб в пользу подопечных Михаила Кравеца 213:159.

«Барыс» находится в отличной форме. Хоккеисты приняли тактические изменения и уверенно отрабатывают в неравных составах. Отметим, что в трёх из четырёх последних очных встреч в Астане победу праздновали хозяева. Перспективно выглядит ставка на победу «Барыса» за коэффициент 3.38.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 21 декабря 2022 года

Подопечные Андрея Скабелки уверенно провели последние встречи. Хоккеисты «Барыса» атакуют и достаточно успешно действуют в защите. Они знают секрет успеха в матчах с «Авангардом», поскольку выиграли в трёх из последних четырёх очных матчей дома.

Ставка: победа «Барыса» за 3.38.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА с коэффициентом 2.32.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

Прогноз на матч «Барыс» — «Авангард» с коэффициентом 3.30.

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