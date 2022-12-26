«Авангард» — «Барыс»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало встречи — в 16:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. На победу казахстанцев эксперты предлагают коэффициент 4.90.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.
Экспресс с коэффициентом 14.04.
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Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.
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