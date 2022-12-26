«Авангард» — «Барыс»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало встречи — в 16:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. На победу казахстанцев эксперты предлагают коэффициент 4.90.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Монсон: здорово, что русский Овечкин бьёт рекорды в США.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

В «Ак Барсе» подтвердили, что ведут переговоры с Воронковым.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.