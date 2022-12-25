«Авангард» — «Барыс». Скабелке нечего ловить в Омске

Недавно «ястребы» уже обыграли казахстанцев на выезде, но дома будут куда серьёзнее. Всё благодаря Кравецу.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. На победу казахстанцев эксперты предлагают коэффициент — 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Барыс» Астана (26.12.2022)

Зима продолжается, и Новый год уже стучится в двери, а на 26 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч. Отдельное внимание уделим первому матчу дня между омским «Авангардом» и казахстанским «Барысом», который пройдёт на льду «G-Drive Арены» в Омске. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Авангард» после выхода с паузы на игры Кубка Первого канала и Матчи звёзд провёл три встречи — удачно. Он одержал победу в матчах с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) и «Барысом» (3:1) в Казахстане. После этого обыграл «Амур» (3:1), стабильные показатели – признак мастерства. Хозяева забросили в каждом периоде.

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Владимир Ткачёв забил гол в последней встрече. Теперь на его счету 11 шайб в сезоне-2022/2023. Всего же у него 37 очков за 40 игр. Он обогнал Рида Буше в гонке бомбардиров команды, который имеет 36 очков. Сейчас клуб располагается на четвёртой строчке Востока, набрав 52 очка за 42 встречи. Положение неплохое!

«Барыс» после выхода с каникул победил в гостях «Нефтехимик» (3:1). Затем дома уступил «Авангарду» (1:3). В последнем упорном матче с «Автомобилистом» подопечные Скабелки выиграли по буллитам с общим счётом 5:4. Единственный буллит реализовал Михайлис и принёс команде победу.

Впрочем, «Барыс» сейчас располагается на восьмой строчке Восточной конференции, набрав 41 очко за 43 матча. Казахстанский клуб один из самых больших в КХЛ по количеству легионеров, но это ему не помогает от слова совсем. Впереди ответный матч, но уже на льду соперника в Омске.

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История очных встреч насчитывает 69 игр, из которых «ястребы» выиграли в 45 матчах, при 24 у соперника. Как видно, преимущество хозяев весомое. Дома они одержали победы в трёх из пяти встреч. Есть возможность улучшить этот показатель.

Тем более что поддержка трибун играет немаловажную роль. Пусть и дома хозяева за 17 игр одержали 11 побед, «Барыс» в гостях играет плохо — за 19 матчей клуб одержал лишь шесть побед. Потому фаворит этой пары известен. Команда явно будет не в лучшей форме после тяжёлой игры с «Автомобилистом», закончившейся только после буллитов.

Это на руку «Авангарду». Даже можно попробовать вариант с победой омичей с форой (-1.5) за коэффициент 2.00. «Ястребы» в двух встречах кряду выигрывают с гандикапом в две шайбы, а дома болельщики будут гнать команду вперёд, и это даст ещё больше сил и эмоций. Потому попробуем рискнуть.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» КХЛ 26 декабря 2022 года

«Барыс», имея большую лавку легионеров, в этом сезоне не блещет, плюс статистика с «Авангардом» остаётся за хозяевами встречи. Хорошая результативность «ястребов» даёт уверенность в команде. Потому проверим вариант с победой омичей с преимуществом минимум в две шайбы. Тем более что недавно они уже обыгрывали «Барыс» в Астане.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

Ротенберг: за каждой шайбой Овечкина стоит огромный труд.

Тренер «Северстали» Разин иронично высказался о попадании шайбы в лицо.

Гришин: Емелин шикарно влился в команду, как будто сразу был с нами.

Овечкин: теперь впереди меня только один хоккеист.