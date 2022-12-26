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ЦСКА — «Динамо» Москва: где покажут московское дерби, во сколько начало, прогнозы

ЦСКА — «Динамо» Москва: где покажут московское дерби, во сколько начало, прогнозы
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26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало игры — в 19:30 мск.

Смотреть прямую трансляцию московского дерби можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.73. Успех бело-голубых по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» (Москва) будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

Вайсфельд: ждём, когда Овечкин обгонит Гретцки.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.

Ротенберг: за каждой шайбой Овечкина стоит огромный труд.

ЦСКА — «Динамо». Овечкину понравится ЦСКА — «Динамо». Овечкину понравится
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