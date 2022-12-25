ЦСКА — «Динамо». Овечкину понравится

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.73. Успех бело-голубых по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» М 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Москва (26.12.2022)

После небольшого перерыва на Матчи звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 26 декабря на льду стадиона «ЦСКА-Арена» померяются силами действующий чемпион КХЛ — ЦСКА и московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

На последнем отрезке результаты ЦСКА резко просели. В последних семи встречах в регулярке он добыл только три победы — с «Сочи» (4:2), минским «Динамо» (5:1) и СКА (2:1). Во всех остальных матчах армейцы уступили в основное время. Сначала они проиграли во встрече с «Авангардом» (2:3) и «Металлургом» (1:2), а затем с «Торпедо» (2:4) и «Локомотивом» (1:3).

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Безусловно, в соперниках были сильные клубы. Однако такое количество неудач не может не настораживать. Если в начале сезона подопечным Сергея Фёдорова частенько попросту недоставало настроя, ввиду чего они уступали андердогам, то сейчас им не хватает уже качества хоккея.

Вероятно, в связи с этим и было принято решение разбавить состав свежей кровью. Совсем недавно ЦСКА совершил несколько обменов с «Авангардом». Омичи приобрели права на Дмитрия Алексеева и Богдана Киселевича, армейцы взамен получили Кристиана Яроша и Владимира Брюквина.

В целом усиления для обеих команд весьма неплохие. Выиграть от них должны обе стороны. Однако сколько Ярошу и Брюквину потребуется времени на адаптацию к требованиям Сергея Фёдорова, пока сказать трудно. Как бы там ни было, в предстоящем матче армейцам наверняка будет непросто.

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После неудачного отрезка московское «Динамо» набрало очень хороший ход. За последние восемь встреч в регулярке оно потерпело лишь два поражения, причём оба в овертайме. На выезде подопечные Алексея Кудашова уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ), а на домашнем стадионе — СКА (1:2 ОТ).

Победы бело-голубые одержали в матчах с «Витязем» (3:2 ОТ), «Куньлунем» (5:1), «Спартаком» (2:1 Б и 5:2), минским «Динамо» (2:0) и «Трактором» (4:3 ОТ). Уровень некоторых соперников был невелик, и не во всех встречах подопечные Кудашова сыграли хорошо. Однако в плане неуступчивости им могут позавидовать многие.

Кудашов продолжает придерживаться предсезонного проекта и предоставлять шансы молодым игрокам. После встречи с «Трактором» он признался, что «Динамо» готовит ещё семь маек для юных новобранцев. Также специалист заявил, что в его составе царит отличная атмосфера. Хоккеисты играют с огромным старанием и отличной самоотдачей.

Сейчас у бело-голубых есть отличная возможность порадовать Александра Овечкина, который активно следит за их успехами. Капитан «Вашингтона» даже посетил в начале сезона несколько матчей команды, за которую начинал свою карьеру. К слову, совсем недавно он отметился дублем в матче с «Виннипегом».

Таким образом, Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу. Сейчас на его счету 802 шайбы. Одними поздравлениями тут не отделаешься. «Динамо» просто обязано преподнести Александру подарок в виде победы во встрече с действующим чемпионом КХЛ.

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Думается, бело-голубые будут очень заряжены на предстоящий матч и как минимум не проиграют в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Безусловно, у красно-синих больше ресурсов, а также лучше результаты на дистанции. Однако, судя по последним результатам, они сейчас пребывают не в лучшем тонусе.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 26 декабря 2022 года

ЦСКА добыл, откровенно говоря, плохие результаты в последних семи встречах в регулярке. Три победы, причём две в матчах с явными аутсайдерами — это совсем несерьёзно. Класс и опыт на стороне армейцев, но желания и волевых качеств, по крайней мере сейчас, похоже, больше у «Динамо». За последние восемь встреч в КХЛ бело-голубые ни разу не проиграли в основное время, даже в матче с лидирующим СКА. Думается, они как минимум не уступят по итогам 60 минут и в этот раз.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет в основное время за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

Прогноз на матч «Авангард» — «Барыс» с коэффициентом 4.95.

Ротенберг: за каждой шайбой Овечкина стоит огромный труд.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15.

Тренер «Северстали» Разин иронично высказался о попадании шайбы в лицо.