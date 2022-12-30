«Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Брентфорд».



Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 1.85.



«Вест Хэм» произвёл удручающее впечатление в игре с «Арсеналом». У команды ничего не получалось в созидании, редкие контратаки прерывались на стадии становления, ну а оборона выглядела слаженным механизмом лишь до поры до времени. В общем, нет ничего удивительного в том, что «молотобойцы», будучи седьмой-восьмой командой АПЛ по стоимости состава, плетутся в районе зоны вылета.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Брентфорд» был очень хорош на протяжении примерно часа игры с «Тоттенхэмом», абсолютно заслуженно его переигрывая по счёту и будучи лучше во всех игровых компонентах. Но второй гол сослужил дурную службу. Посчитав дело сделанным, команда Томаса Франка сбавила обороты, прекратила играть в свой футбол и была за это наказана. «Шпоры» свели матч к ничьей, а могли и выиграть.



В прошлом сезоне «Брентфорд» дважды обыграл «Вест Хэм». Тогда это многим казалось неожиданным. Сейчас, если это произойдёт, будет вполне закономерным. Если за четыре дня Франку удастся перезарядить батарейки у команды и заставить её играть как в первый час матча со «шпорами», то как минимум ничью из очередного столичного дерби его подопечные должны будут вынести», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 10.72.



Шомуродов может продолжить карьеру в «Торино».



Головин: успел соскучиться по официальным матчам за «Монако».



«Милан» продлит контракт с Оливье Жиру в ближайшие недели.