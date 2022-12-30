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«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали шансы команд в матче Примеры

«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: эксперты назвали шансы команд в матче Примеры
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30 декабря в матче Примеры сыграют «Вальядолид» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 23:30 мск. На территории России эту игру покажет «Okko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Карло Анчелотти. Поставить на гостей можно с коэффициентом 1.52. Шансы «Вальядолида» оценили коэффициентом 6.50, а ничья идёт за 4.70.

По мнению аналитиков, матч «Вальядолид» — «Реал» Мадрид будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.61, а ТМ 2.5 идёт за 2.42. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.73, а обратный исход идёт за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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