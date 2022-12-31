Эксперты оценили перспективы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Официально нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перешёл в саудовский клуб «Аль-Насср».
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – $ 75 млн в год, а $ 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2022/2023. Поставить на это событие можно с коэффициентом 30.0.
После 10 туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Насср» занимает второе место. На данный момент лучший бомбардир турнира – это бразилец Андерсон Талиска. Он лидирует с девятью голами.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который после скандального интервью игрока расторг с ним контракт во время чемпионата мира — 2022.
Экспресс с коэффициентом 10.04.
Футбольный агент Барбоза усомнился, что Роналду вернётся в Европу.
«Аль-Насср» опубликовал заявление после подписания контракта с Роналду.
Стало известно, сколько будет зарабатывать Роналду в Саудовской Аравии.
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