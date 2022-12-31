Эксперты оценили перспективы Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Официально нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перешёл в саудовский клуб «Аль-Насср».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – $ 75 млн в год, а $ 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Эксперты оценили шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2022/2023. Поставить на это событие можно с коэффициентом 30.0.

После 10 туров в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Насср» занимает второе место. На данный момент лучший бомбардир турнира – это бразилец Андерсон Талиска. Он лидирует с девятью голами.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который после скандального интервью игрока расторг с ним контракт во время чемпионата мира — 2022.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

Футбольный агент Барбоза усомнился, что Роналду вернётся в Европу.

«Аль-Насср» опубликовал заявление после подписания контракта с Роналду.

Стало известно, сколько будет зарабатывать Роналду в Саудовской Аравии.

Роналду: жду возможности попробовать себя в новой лиге.