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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: когда матч Примеры, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы

«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: когда матч Примеры, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы
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7 января в матче чемпионата Испании сыграют «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 18:15 мск. На территории России эту игру покажет «ОККО Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Карло Анчелотти. Поставить на гостей можно с коэффициентом 2.10. Шансы хозяев оценили коэффициентом 3.40, а ничья идёт за 3.90.

По мнению аналитиков, матч «Вильярреал» — «Реал» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.67, а ТМ 2.5 идёт за 2.30. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.59, а обратный исход идёт за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 9.34.

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