Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.65.
«Нью-Джерси» отчаянно пытается выкарабкаться из ямы, в которую угодил в середине декабря. У «Рейнджерс» был мини-спад перед праздником, но сейчас снова всё хорошо. Они одержали победы в трёх последних матчах.
В каждой из этих встреч набирал очки Артемий Панарин – две заброшенные шайбы и две результативные передачи. Всего у российского форварда 45 (11+34) очков в 40 матчах – это 15-е место в списке бомбардиров сезона.
Матчи этих географических соседей традиционно выходят весьма зрелищными. В шести из восьми последних матчей между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» забрасывалось не менее шести шайб. При этом «Рейнджерс» выиграли в 10 из 12 последних встреч.
Дело не дойдёт до овертайма. «Рейнджерс» на льду арены «Пруденшиал-центр» выигрывали в основное время в семи из восьми последних матчей, включая выставочные встречи. Ставим на победу команды Панарина.
Экспресс с коэффициентом 9.77.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 2.13.
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Прогноз на матч «Монреаль» – «Сент-Луис» с коэффициентом 2.98.
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