«Вильярреал» — «Реал»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

7 января проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Реал» Мадрид. Команды встречались на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.
Стартовый свисток был дан в 18:15 мск. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.
На 47-й минуте Йереми Пино открыл счёт. На 59-й минуте Карим Бензема забил ответный мяч, реализовав пенальти.
На 63-й минуте с пенальти отличился уже Жерар Морено, выведя «Вильярреал» вперёд.
«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 16 матчей.
Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте и имеющей матч в запасе.
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