«Динамо» Москва – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.47.

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«Как ни крути, но всё идёт к тому, что «Динамо» и «Торпедо» встретятся на первом этапе плей-офф. Кто при этом будет банковать, то есть получит преимущество своей площадки — ближе к концу сезона разберутся. Мне видится, что «Динамо», поскольку бело-голубой потенциал гораздо выше нижегородского, и весь этот потенциал Кудашов потихоньку подключает.

Но пока ещё этот потенциал не подключён, шансы у нижегородцев есть, и неплохие. Торпедовцы не то чтобы солиднее, скорее, более хищнически и наглее выглядят в атаке, а динамовцы более основательны в обороне и отработаны в контратаках. На этом и пойдёт соперничество команд в матче, где чрезвычайно важной будет игра вратарей.

На мой взгляд, определяющим для прогноза является тот факт, что в последнее время противостояние этих соперников приобрело достаточно чётко выраженный домашний характер. Что подтверждается двумя междусобойчиками нынешнего сезона, когда оба раза уверенно победили хозяева. Думаю, и на этот раз мы получим нечто аналогичное.

Предположу, что матч будет средним по количеству заброшенных шайб, хоть и не исключаю, что соперников может прорвать. Думаю, тотал точно превысит 4.5 шайбы. В итоге бело-голубые наберут два очка, но не факт, что у них это получится в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.74.

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