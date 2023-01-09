«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Барыс».



Ставка: «Адмирал» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.36.



«То, что «Барыс» так уверенно чувствовал себя во Владивостоке, конечно, означает общее состояние казахстанского клуба и его взаимоотношения с Фортуной. Но во вторую очередь. А в первую это означает никудышное состояние «Адмирала», который играл с командой, проводящей третий матч за четверо суток, и, имея на двое суток на восстановление и подготовку больше, не смог укатать соперника. Да ещё и на своей любимой узкой площадке.



Лучшие прогнозы на сегодня.



О том, что дальневосточники сейчас находятся не в лучшем состоянии, свидетельствует и тот факт, что поражение это стало для них третьим по счёту. И два предыдущих тоже были домашними и тоже не от бог весть каких соперников, ведущих борьбу за попадание в плей-офф. В общем, во владивостокском механизме что-то сбилось, и он летит под откос даже в матчах с явно более слабыми командами, причём летит дома.



Как при таких условиях сложится четвёртый матч «Барыса» на Дальнем Востоке? Не будь он четвёртым за пять суток, «Адмирал» вновь стал бы для казахстанцев, даже при всех их текущих игровых проблемах, лёгкой добычей. Но четвёртую игру за пять суток никуда не денешь. Это в КХЛ такого опыта недостаточно, а в минорных лигах его выше крыши, и, поверьте, там в четвёртых матчах за пять суток команды выглядят, мягко говоря, не очень. А грубо выражаясь, ползают по льду, как беременные каракатицы, мечтая лишь о том, чтобы этот ужас поскорее закончился.

В таких матчах хорошо себя чувствуют только вратари, поскольку у них идёт ротация. Поэтому четвёртые матчи за пять обычно бывают малорезультативными, и именно в них голкиперы зарабатывают свои основные «сухари».



Поэтому и я предположу малорезультативный матч. По итогам этой игры «Адмирал» всё-таки наберёт минимум одно очко, то есть повторно в основное время не продует», — сказа Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.05.



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