«Автомобилист» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – ЦСКА.
Ставка: ТМ 4.5 за 2.17.
«Автомобилист» проиграл девять матчей подряд, а последняя победа датирована 8 декабря. ЦСКА выиграл пять последних встреч и явно на неплохом ходу. Поэтому исход встречи сомнений не вызывает – уверенная победа чемпионов.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Единственная интрига – тотал. Ещё неделю назад можно было ставить на то, что уральцы пропустят шесть-семь штук. Но в последних встречах оборона худо-бедно начала налаживаться. Армейцы же всё чаще демонстрируют рациональный хоккей. Добившись комфортной разницы, сбавляют обороты и берегут силы. Поэтому не стоит ждать результативного хоккея. Думаю, соперники забросят максимум четыре шайбы на двоих. Моя ставка – ТМ 4.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 6.02.
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