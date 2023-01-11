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СКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

СКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Захар Бардаков с передачи Александра Волкова. Эта шайба стала для Захара первой за полтора месяца, форвард не играл с 6 декабря 2022 года. На 16-й минуте вторую шайбу хозяев забросил Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина.

На пятой минуте второго периода первую шайбу гостей забросил Джоуи Кин с передач Александра Хохлачёва и Шейна Принса. На 14-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Святослав Гребенщиков с передачи Степана Фальковского. За семь секунд до конца второго периода сократил отставание Артём Сериков с передач Фила Вароне и Матвея Заседы.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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