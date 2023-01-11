СКА — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Захар Бардаков с передачи Александра Волкова. Эта шайба стала для Захара первой за полтора месяца, форвард не играл с 6 декабря 2022 года. На 16-й минуте вторую шайбу хозяев забросил Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина.
На пятой минуте второго периода первую шайбу гостей забросил Джоуи Кин с передач Александра Хохлачёва и Шейна Принса. На 14-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Святослав Гребенщиков с передачи Степана Фальковского. За семь секунд до конца второго периода сократил отставание Артём Сериков с передач Фила Вароне и Матвея Заседы.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
«Сочи» установил новый антирекорд КХЛ, потерпев 20-е поражение подряд.
Кожевников: не думаю, что в этом году Россию вернут на международную арену.
Бретт Халл: Дацюк любил унижать парней.
- 11 января 2023
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 10 января 2023
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
- 9 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00