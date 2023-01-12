«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 2.18.
«Фулхэм» идёт очень высоко в АПЛ – на седьмом месте. На три очка опережает «Челси».
Лучшие прогнозы на футбол.
Синие идут на очень низком для себя 10-м месте. После смены владельца и прихода нового тренера команда не может прийти в себя. Хотя состав у «Челси» очень хорош, будут новые приобретения. У них есть всё, чтобы вернуться на вершину. Но пока после ЧМ «Челси» одержал всего одну победу в четырёх матчах. Два болезненных поражения, причём сухих.
«Фулхэм» в хорошей форме, все четыре матча после ЧМ команда выиграла. Очень хорош Митрович: забивает, отдаёт, ведёт за собой команду.
При этом «Фулхэм» и «Челси» по составам несопоставимы. Рано или поздно «Челси» должен совершить скачок. Ну а «Фулхэм» не может выигрывать бесконечно.
Думаю, что игроки «Челси» соберутся, ведь надо реабилитироваться после двух поражений. Пусть и в борьбе, но синие в этом матче победят», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.07.
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