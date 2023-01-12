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«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.18.

«Фулхэм» идёт очень высоко в АПЛ – на седьмом месте. На три очка опережает «Челси».

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Синие идут на очень низком для себя 10-м месте. После смены владельца и прихода нового тренера команда не может прийти в себя. Хотя состав у «Челси» очень хорош, будут новые приобретения. У них есть всё, чтобы вернуться на вершину. Но пока после ЧМ «Челси» одержал всего одну победу в четырёх матчах. Два болезненных поражения, причём сухих.

«Фулхэм» в хорошей форме, все четыре матча после ЧМ команда выиграла. Очень хорош Митрович: забивает, отдаёт, ведёт за собой команду.

При этом «Фулхэм» и «Челси» по составам несопоставимы. Рано или поздно «Челси» должен совершить скачок. Ну а «Фулхэм» не может выигрывать бесконечно.

Думаю, что игроки «Челси» соберутся, ведь надо реабилитироваться после двух поражений. Пусть и в борьбе, но синие в этом матче победят», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.07.

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