«Фулхэм» — «Челси». Грэм Поттер не волшебник

12 января состоится матч 7-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «дачников» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фулхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси» (12.01.2023)

После международной паузы, возобновилась английская Премьер-лига. На 12 января запланирована перенесённая встреча 7-го тура. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне померяются силами местный «Фулхэм» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Дэвид Кут.

За последние девять туров в чемпионате Англии «Фулхэм» потерпел только два поражения — в матчах с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (в обоих случаях 1:2). Вничью он сыграл с «Борнмутом» (2:2) и «Эвертоном» (0:0). Во всех остальных играх одержал победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

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При этом итоги встреч с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» не совсем закономерны. Матч с набравшими отличный ход «красными дьяволами» проходил на абсолютно равных скоростях. Только в компенсированное ко второму тайму время «дачники» пропустили второй гол, который стал победным для соперника.

В игре с «ирисками» подопечные Марку Силвы смотрелись в разы предпочтительнее. За весь второй тайм они позволили сопернику нанести только один удар по своим воротам, да и тот не в створ. Лишь благодаря Джордану Пикфорду «Эвертон» сумел зацепиться за ничью. Голкипер совершил шесть потрясающих сейвов.

В остальном дела у «Фулхэма» обстоят просто великолепно. В классной форме пребывает ряд его ведущих игроков, в том числе Александр Митрович. Сербский форвард забил целых 11 мячей за 15 туров. На данный момент, он располагается на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров АПЛ.

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У «Челси» ситуация совсем иная. Уход Романа Абрамовича, Марины Грановской и Петра Чеха, а также увольнение Томаса Тухеля привели к тому, что клуб погрузился в кризис. За последние восемь туров АПЛ он добыл победу только в игре с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Борнмутом» (2:0).

Вничью «аристократы» сыграли с «Брентфордом» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ноттингем Форест» (тоже 1:1). Во всех остальных встречах они потерпели поражения. Также «синие» совсем недавно вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги. В обоих случаях они потерпели поражения в матчах с «Манчестер Сити» (0:2 и 0:4).

Очевидно, у Грэма Поттера не получается отладить игровые механизмы игры «Челси». Усложняет ему задачу то, что много ключевых футболистов пребывает в лазарете. Пока что новое руководство команды доверяет специалисту. В ближайшем будущем оно планирует предоставить наставнику больше ресурсов для достижения результатов.

Однако поведение «синих» на трансферном рынке не внушает никакого доверия. Точечных усилений на наиболее страдающие ввиду травм позиции они пока что не произвели. Единственным приобретением «аристократов» к данному часу является аренда Жоау Феликса у «Атлетико», с полным покрытием заработной платы португальца.

Трансфер весьма противоречивый. Думается, «Челси» на данном этапе нужны лидеры с характером. Феликс под данную категорию не подпадает. Сдаётся, злоключения Грэма Поттера закончатся ещё нескоро. Болельщикам «синих» остаётся только посочувствовать и пожелать набраться терпения.

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«Фулхэм» выглядит фаворитом предстоящего матча. Прямо сейчас у него гораздо лучше глубина состава, а также проще и эффективнее поставлен футбол. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «дачников». Думается, они как минимум не проиграют. 1Х принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Кажется, Грэма Поттера зря называют магом и волшебником, потому что на один из сильнейших клубов больно смотреть.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Челси» 12 января 2023 года

«Фулхэм» добыл отличные результаты в последних девяти матчах АПЛ. Хотя они могли быть ещё лучше. У «дачников» в отличной форме пребывают лидеры. Плюс матч состоится на домашней арене. «Челси», в свою очередь, пребывает в кризисе. «Аристократы» терпят неудачи и несут серьёзные кадровые потери. Вряд ли им удастся добыть результат лучше ничейного.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за коэффициент 1.72.

Экспресс с коэффициентом 6.10.

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Прогноз на матч «Лорьян» — «Монако» с коэффициентом 3.78.

Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Анже» с коэффициентом 2.05.