Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Гретцки до 83 голов

12 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.98.
Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24.
Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки. На данный момент россиянин забросил 809 шайб, а у канадца – 894. Остаётся ещё 85 голов!
Эксперты оценили шансы Овечкина забросить шайбу в матче «Филадельфия» — «Вашингтон» коэффициентом 1.75. Поставить на то, что Александр сократит отставание от Гретцки до 83 голов (сделает дубль), можно с коэффициентом 2.20.
Экспресс с коэффициентом 8.91.
Кучеров вернулся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ.
Кросби вспомнил о дебюте Малкина в НХЛ.
Латвийский вратарь «Амура»: рад остаться в Хабаровске ещё на один сезон.
В «Питтсбурге» рассказали, почему выбрали Малкина на драфте НХЛ.
- 11 января 2023
-
22:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 10 января 2023
-
21:30
-
20:30
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00