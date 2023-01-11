Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от Гретцки до 83 голов

12 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уверены, что матч «Филадельфия» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24.

Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным Уэйном Гретцки. На данный момент россиянин забросил 809 шайб, а у канадца – 894. Остаётся ещё 85 голов!

Эксперты оценили шансы Овечкина забросить шайбу в матче «Филадельфия» — «Вашингтон» коэффициентом 1.75. Поставить на то, что Александр сократит отставание от Гретцки до 83 голов (сделает дубль), можно с коэффициентом 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.91.

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