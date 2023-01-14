СКА — «Динамо» Москва: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Санкт-Петербурге в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На четвёртой минуте матча Никита Гусев, реализовав большинство, вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Никишин и Дмитрий Яшкин. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте москвичи сравняли счёт, однако судьи отменили шайбу после видеоповтора. На 59-й минуте Марат Хайруллин с передачи Андрея Педана установил итоговый счёт встречи — 2:0. Дмитрий Николаев оформил шат-аут.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
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