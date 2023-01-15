«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Егора Титова на «эль класико»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в финале Суперкубка Испании сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.57.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Второе «эль класико» в этом сезоне, на этот раз сразу игра за трофей. В первом матче «Реал» выиграл убедительно – 3:1. Всё было по игре. «Реал» показал класс, а «Барса» была как будто новичком на его фоне. Сейчас всё может быть иначе. В чемпионате каталонцы уже обошли Мадрид. Интересно, что они покажут при личной встрече.

Вообще, конечно, и «Реал», и «Барселона» сейчас не в порядке. Это показывали и их матчи в чемпионате, и в Кубке Испании, и полуфиналы Суперкубка посреди этой недели. И те и другие упускали преимущество, уходили в дополнительное время. Всё это показывает, что пока на проектную мощность команды не вышли.

В принципе, так и должно быть, им ещё рано, сейчас важен результат. Вроде бы «Барса» чуть получше, но не забываем, как «Реал» умеет играть решающие, стыковые встречи.

Я рисковать не стану, просто сыграю «обе забьют». Мне кажется, что эта ставка очень надёжная. В обороне непорядок у обоих грандов. «Реал» пропустил один мяч от «Валенсии», но за это обязан благодарить Куртуа.

«Барса» получила от «Бетиса» и в основное время, и в дополнительное. Голы должны быть с обеих сторон. Тем более всё-таки Саудовская Аравия приглашает к себе такие команды, чтобы увидеть зрелище. Футболисты наверняка об этом помнят».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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