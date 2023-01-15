Бензема настроен испортить планы Хави. Кто выиграет Суперкубок Испании?

15 января состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «Барселону». Поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80, а шансы сине-гранатовых оценены в 2.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Барселона» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.23. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (15.01.2023)

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 15 января в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд на стадионе «Кинг Фахд». Начало — в 22:00 мск. Сможет ли «Барселона» отобрать трофей у мотивированных мадридцев?

Ещё недавно «Реал» возглавлял турнирную таблицу, но в преддверии Суперкубка уступил первое место «Барселоне». По итогам 16 туров чемпионата Испании команда Карло Анчелотти расположилась на второй строчке. Это цена, которую мадридский клуб заплатил за поражения в играх с «Райо Вальекано» (2:3) и «Вильярреалом» (1:2).

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В Саудовскую Аравию отправились лучшие игроки. В том числе Карим Бензема, который пропустил ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы. После возобновления Примеры французский форвард забил три мяча, а также стал автором гола в полуфинальной встрече с «Валенсией» (1:1 в основное время и 4:3 по пен.). Он заряжен на успех и ведёт команду за собой.

За 16 туров Примеры подопечные Хави потерпели лишь одно поражение — в матче с «Реалом» (1:3). Также две встречи завершились ничейным результатом — с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1). Во всех остальных играх каталонцы добились максимального результата. На текущий момент они возглавляют турнирную таблицу, опережая «Реал» на три очка. Однако пока рано рассматривать «Барселону» в качестве главного претендента на победу в чемпионате Испании.

Польский форвард помог «Барселоне» существенно прибавить в показателе реализации. За 15 игр Левандовски забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, он принял участие в половине голов команды. Примечательно, что в матчах чемпионата Испании, в которых ему удавалось поразить ворота соперников, «Барселона» непременно теряла очки.

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С одной стороны, после провала каталонцев в Лиге чемпионов им сейчас не до второстепенных турниров. С другой — шанс выиграть первый трофей при Хави в качестве тренера «Барселоны» — это отличная возможность быть уверенными в собственных силах, к тому же не стоит сбрасывать со счетов мотивацию огорчить принципиального соперника и взять реванш за поражение в Примере.

«Реал» Мадрид и «Барселона» в полуфинальных матчах обошлись малой кровью. Карло Анчелотти и Хави не использовали всех ключевых игроков со стартовых минут, а планомерно вводили их в игру, устраивая подобие шоу для зрителей. Финал однозначно будет пропитан духом «эль класико».

У обеих команд нет недостатка игроков мирового уровня, но всё же «сливочные» превосходят соперника в кадровом потенциале, а Карло Анчелотти своего коллегу — в опыте. На этом фоне мы бы присмотрелись к ставке на победу «Реала» в Суперкубке за 2.06.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона» 15 января 2023 года

«Барселона» всё ещё переживает переходный период. Молодое поколение лишь набирается опыта выступлений на больших сценах. «Реал» после неудач на локальной арене мотивирован реабилитироваться в Суперкубке. Карим Бензема ударно играет после возобновления чемпионата. Француз желает утереть нос скептикам и ведёт за собой звёздных коллег к победе. Мы считаем, что «Реал» в упорной борьбе сумеет защитить титул. Отсюда следует ставка на проход мадридцев за 2.06.

Ставка: «Реал» выиграет Суперкубок за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Где покажут матч «Реал» — «Барселона».

Мусаев: Боржес подходит «Краснодару».

Сёмин: Хвича стал хорошо обороняться.

Яровинский: Слуцкий качественно делал свою работу в «Рубине».