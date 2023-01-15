Прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ»

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.65.

Лионель Месси отметил звание чемпиона мира и вернулся в Париж. Первый матч за «ПСЖ» развеял сомнения, что у него больше нет мотивации играть в футбол. Аргентинец поучаствовал в обоих голах в ворота «Анже». В первом случае он начал голевую атаку, а во втором сам отметился забитым мячом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Выезд в Ренн будет куда сложнее. В матчах «Ренна» и «ПСЖ» важное значение имеет статус хозяев поля. За последние шесть встреч была зафиксирована лишь одна ничья. Остальные пять матчей закончились победой хозяев. Кроме того, на этом временном отрезке «Ренн» выиграл у «ПСЖ» Кубок и Суперкубок страны.

В игре с «Анже» отсутствовали Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе. Два участника решающих матчей чемпионата мира с некоторым опозданием воспользовались своим правом на недельный отпуск. Однако оба футболиста вернулись в клуб лишь в четверг. В каком они состоянии после недели без тренировок – загадка.

«Ренн» из-за тяжёлой травмы потерял своего лучшего бомбардира Мартена Терье. Даже в его отсутствие команда продолжала забивать в каждом матче. Количество встреч с участием «Ренна», включая товарищеские матчи, в которых забивают обе команды, достигло отметки в 10 игр подряд.

В матчах Лиги 1 обе команды забивал в 14 из 17 последних встреч с участием «Ренна». Обе забивали и в семи из девяти последних игр с участием «ПСЖ». Выберем эту ставку и сейчас за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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