«Монако» — «Аяччо»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Монако» обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1. Финальный свисток Рудди Буке зафиксировал победу хозяев со счётом 7:1.

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Шесть из восьми голов были забиты в первой половине встречи. Хет-трик на свой счёт записал форвард Виссам Бен-Йеддер, который один из мячей забил с 11-метровой отметки. Также ворота гостей поразили Аксель Дисаси и Крепен Дьятта.

Одну из голевых передач на свой счёт записал российский полузащитник монегасков Александр Головин. Во втором тайме шестой и седьмой голы хозяев забил швейцарец Брил Эмболо.

Единственный мяч гостей на 11-й минуте забил Юсеф Белайли. Итог – 7:1 – победа команды Филиппа Клемана.

Александр Головин был заменён на 61-й минуте встречи.

«Монако» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Аяччо» по-прежнему 15 очков и 18-я позиция.

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