«Айлендерс» — «Вашингтон». Овечкин хладнокровен

В последней встрече с «Филадельфией» «столичные» слишком много суетились. Выводы будут сделаны.

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.77. Успех «Айлендерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 17 января 2023 года

Букмекеры сомневаются в том, что матч «Айлендерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.42. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 17 января состоятся восемь матчей. В самом интересном из них на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Нью-Йорке местный «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

За последние семь игр в регулярке «Айлендерс» добыли только две победы. Обе одержаны в матчах с располагающимися в нижней части сводной таблицы НХЛ командами — «Ванкувером» (6:2) и «Монреалем» (2:1). Также они потерпели поражение по буллитам во встрече с «Далласом» (1:2 Б).

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 84 голов.

Во всех остальных матчах «островитяне» закономерно уступили в основное время и очень мало забили. Пропустили они тоже относительно немного. В первую очередь за это стоит отдать должное Илье Сорокину. Российский голкипер совершил более 30 сейвов в каждом из следующих матчей — с «Сиэтлом» (1:4), «Эдмонтоном» (2:4) и «Миннесотой» (1:3).

Пожалуй, именно благодаря Сорокину команда из Нью-Йорка на данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и сохраняет шансы на плей-офф. Статистика вратаря очень впечатляет. В текущем сезоне он одержал 16 побед в 33 встречах с 92,7% отражённых бросков. Также на его счету три «сухих» матча.

«Вашингтон» тоже добыл не лучшие результаты в последних семи матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Сначала он крупно обыграл «Монреаль» (9:2), уступил в овертайме «Баффало» (4:5 ОТ) и разгромил «Коламбус» (6:2). Затем «столичные» проиграли во встрече с «Нэшвиллом» (2:3), ещё раз обыграли «Коламбус» (1:0) и дважды уступили «Филадельфии» (3:5 и 1:3).

Овечкин повторил рекорд НХЛ.

Отчасти спад связан с возвращением в строй Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона. Хоккеисты совсем недавно оправились от травм. Они находятся в процессе набора формы, а Питер Лавиолетт – в поиске оптимальных сочетаний в звеньях. В общем, «столичным» требуется некоторое время для возвращения сыгранности.

Впрочем, в последней встрече в регулярке с «Филадельфией» «Кэпиталз» попросту не хватило хладнокровия. Они слишком активно неслись в атаку и нанесли аж 40 бросков в створ соперника. Однако лишь один из них закончился взятием ворот. Гол забил не кто иной, как Александр Овечкин. Тем самым он повторил достижение Уэйна Гретцки и рекорд 26-летней давности.

Для россиянина заброшенная шайба стала 400-й на домашней арене. Также на его счету 410 голов на выезде. Сообщается, что Овечкин и Гретцки — единственные игроки в истории лиги, кому покорилась отметка в 400 заброшенных шайб дома и на выезде. Кроме того, этот гол стал 30-м для Александра в нынешнем сезоне.

Таким образом, Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» Майком Гартнером по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами. На его счету теперь 17 таких сезонов, что является лучшим достижением в истории лиги. Сумеет ли Илья Сорокин остановить капитана «Кэпиталз»?

Овечкин пребывает в потрясающей форме и стремительно сокращает отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Осталось забить 84 гола. В плане качества игры и количества ресурсов «Вашингтон» сильнее «Айлендерс». Плюс результаты на дистанции, а также в семи последних встречах в НХЛ у него немного лучше.

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Ко всему прочему «столичные» выиграли в шести из семи последних очных встреч. Полагаем, можно поставить на их победу в матче за коэффициент 2.05. Думается, тренерский штаб «Вашингтона» сделает выводы из поражения в игре с «Филадельфией» (1:3), и в этот раз хоккеистам хватит хладнокровия.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 17 января 2023 года

Как бы ни старался Илья Сорокин, «Айлендерс» добыли очень плохие итоги в последних семи матчах НХЛ. «Сиэтлу», «Эдмонтону» и «Миннесоте» они уступили без каких-либо шансов. Безусловно, «Вашингтон» испытывает некоторые проблемы с сыгранностью. В то же время у него лучше глубина состава и лучше результаты. В шести из семи последних очных встреч «столичные» выиграли. Думается, преуспеют они и в этот раз. Александру в прямом смысле нужно проявить хладнокровие, ведь на воротах будет стоять его соотечественник — Илья Сорокин.

Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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