«Салават Юлаев» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).



Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый период прошёл без голов. На первой минуте второго игрового отрезка Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. На 48-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт с передачи Дениса Зернова. Менее чем через две минуты Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. Ещё через две минуты Голдобин снова отличился с передачи Зернова, забросив третью шайбу гостей. На 54-й минуте Николай Кулёмин сократил отставание до минимума.



Экспресс с коэффициентом 5.48.



Ротенберг: вся молодёжь СКА готова играть в команде мастеров.



СКА стал первым участником плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.



Стало известно, кто возглавит «Металлург» в случае увольнения Воробьёва.

