«Салават Юлаев» — «Металлург»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).
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Первый период прошёл без голов. На первой минуте второго игрового отрезка Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. На 48-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт с передачи Дениса Зернова. Менее чем через две минуты Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. Ещё через две минуты Голдобин снова отличился с передачи Зернова, забросив третью шайбу гостей. На 54-й минуте Николай Кулёмин сократил отставание до минимума.
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