«Кристал Пэлас» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.82.



«Кристал Пэлас» нестабилен в этом сезоне, совершенно не впечатляет в атаке и стал смотреться безвольно в противостояниях с более сильными противниками, чего раньше удачно избегал. Команда смогла переиграть лишь кризисный «Борнмут» после возобновления АПЛ и уступила в трёх остальных встречах соседям по городу, не сумев ни разу отличиться. Вряд ли клуб сможет даже на своей арене навязать равную конкуренцию столь сильному противнику, который набрал отличный ход.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Манчестер Юнайтед» в волевом стиле переиграл своего самого принципиального противника в дерби и явно прибудет в столицу в приподнятом настроении. Этот выигрыш стал пятым кряду для «красных дьяволов» в рамках чемпионата и позволил им закрепиться в топ-4 таблицы. С подобным качеством футбола манкунианцы вполне могут вклиниться в борьбу за титул, ведь они набирают обороты с каждым матчем.



На мой взгляд, в этой паре явным фаворитом является приезжий коллектив, и не стоит ждать особой сенсации. Лондонцы в этом розыгрыше слишком пассивны и не выглядят конкурентно, падая всё ниже в таблице. Я считаю, что разыгравшийся «Манчестер Юнайтед» не заметит сопротивления оппонента и легко возьмёт три балла, имея перевес по всем параметрам», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 6.52.



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