Пётр Ян — Мераб Двалишвили: дата боя, кто фаворит, прогнозы и ставки

Назван новый соперник Петра Яна — это Мераб Двалишвили, с которым у россиянина был конфликт. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сообщается, что поединок будет продолжаться пять раундов, а статус боя на данный момент не уточняется.

Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.20. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 70.0.

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей над экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

Гассиев проведёт следующий бой 3 марта.

Рагозин: Ян должен нокаутировать Двалишвили.

Нганну рассказал, из-за чего не договорился с UFC по новому контракту.

Фьюри в очередной раз пригрозил Усику и назвал его кроликом.