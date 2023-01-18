Пётр Ян — Мераб Двалишвили: дата боя, кто фаворит, прогнозы и ставки

Назван новый соперник Петра Яна — это Мераб Двалишвили, с которым у россиянина был конфликт. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе.
Сообщается, что поединок будет продолжаться пять раундов, а статус боя на данный момент не уточняется.
Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.20. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 70.0.
Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.
Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей над экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.
Экспресс с коэффициентом 7.52.
Гассиев проведёт следующий бой 3 марта.
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