«Трактор» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Барыс».



Ставка: победа «Трактора» за 1.89.



«В принципе, тут всё ясно. Соперники вполне сопоставимы по своему потенциалу, только при этом «Трактор» хоть как-то потихоньку научился этим потенциалом пользоваться, а «Барысу» он до сих пор не в кассу.

В последних матчах казахстанцы переиграли практически со всеми своими конкурентами за попадание в плей-офф и всем поочерёдно проиграли, причём некоторым даже два раза. А вот челябинцы потихоньку лезут в гору, высоко в этом сезоне уже не залезут, но и текущей высоты хватило на то, чтобы выдавить казахстанцев из зоны плей-офф и занять их место, а теперь потихоньку наращивать отрыв.



Лучшие прогнозы на сегодня.



То есть будет у нас достаточно упорный и где-то даже муторный матч, смотреть который, не зевая, смогут только болельщики Челябинска и Астаны. Потому что «Трактор», в принципе, играет от обороны, даже на своём льду, а как играет «Барыс», и вовсе давно понять невозможно. То есть тотал точно не превысит 6.5 (да тут скорее даже о 5.5 говорить нужно). Визуально преимущества ни у кого не будет, быть может, гости даже какое-то время будут вести в счёте. Челябинцы станут переигрывать казахстанцев «по мелочёвке» — тут чуть-чуть, там маленько. И в итоге наиграют на победу, причём, подозреваю, победа эта будет в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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