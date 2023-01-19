«Трактор» — «Барыс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Барыс».
Ставка: победа «Трактора» за 1.99.
«Сегодня это матч с самыми большими турнирными ставками – прямые конкуренты по борьбе за плей-офф устроят настоящую битву. В ней может случиться всё что угодно – от ничьей в основное время до большого количества штрафных минут, ведь оба соперника на нервах. Будет типичный «низовой» матч. «Трактор» и «Барыс» весь сезон пытаются играть от обороны, а уж в такой важный день и вовсе закроются по максимуму, не забросят даже пять шайб на двоих.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворитом назвал бы хозяев. Челябинцы в пяти последних встречах одержали три победы плюс взяли очко в Балашихе. Их состав сильнее как по мастерству, так и по эффективности. «Барыс» же после Нового года повалился: семь игр — пять поражений. В раздевалке явно не всё гладко, лидеры играют слабо. Мой прогноз — победа «Трактора» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
Марченко рассказал об отличиях хоккея в НХЛ и КХЛ.
Стэмкос стал 47-м игроком в истории НХЛ с 500 голами.
Флёри: Овечкин заслуживает побить рекорд Гретцки.
- 19 января 2023
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 18 января 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00