«Трактор» — «Барыс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Барыс».



Ставка: победа «Трактора» за 1.99.



«Сегодня это матч с самыми большими турнирными ставками – прямые конкуренты по борьбе за плей-офф устроят настоящую битву. В ней может случиться всё что угодно – от ничьей в основное время до большого количества штрафных минут, ведь оба соперника на нервах. Будет типичный «низовой» матч. «Трактор» и «Барыс» весь сезон пытаются играть от обороны, а уж в такой важный день и вовсе закроются по максимуму, не забросят даже пять шайб на двоих.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Фаворитом назвал бы хозяев. Челябинцы в пяти последних встречах одержали три победы плюс взяли очко в Балашихе. Их состав сильнее как по мастерству, так и по эффективности. «Барыс» же после Нового года повалился: семь игр — пять поражений. В раздевалке явно не всё гладко, лидеры играют слабо. Мой прогноз — победа «Трактора» в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 4.66.



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