«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.
Ставка 2: ничья за 3.54.
«Ньюкасл» отыграл на ноль шесть из семи матчей после возобновления сезона. «Сороки» впечатляюще смотрятся в плане организации игр без мяча, эффективны впереди, и в целом их место в зоне Лиги чемпионов вполне заслуженно.
К сезону «Кристал Пэлас» слово «впечатляюще» вряд ли применимо. У Виейра далеко не всё получается – разладилась организация игры, к чему раньше не было вопросов, да и немаленький атакующий потенциал команды должным образом уже давно не аккумулируется в остроту у чужих ворот и голы.
Но вот спасённая игра с «МЮ» и неплохой второй тайм, возможно, что-то изменят. По крайней мере, в плане уверенности в собственных силах, с чем в последнее время тоже виделись проблемы.
В любом случае игра вряд ли получится результативной. Более того, предположу, что она окажется одной из самых скучных в туре».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Петржела: бразильцы «Зенита» играют только ради денег.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.
Хави: шокирован, что Алвеса обвинили в изнасиловании.
Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.
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