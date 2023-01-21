«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: ничья за 3.54.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Ньюкасл» отыграл на ноль шесть из семи матчей после возобновления сезона. «Сороки» впечатляюще смотрятся в плане организации игр без мяча, эффективны впереди, и в целом их место в зоне Лиги чемпионов вполне заслуженно.



К сезону «Кристал Пэлас» слово «впечатляюще» вряд ли применимо. У Виейра далеко не всё получается – разладилась организация игры, к чему раньше не было вопросов, да и немаленький атакующий потенциал команды должным образом уже давно не аккумулируется в остроту у чужих ворот и голы.



Но вот спасённая игра с «МЮ» и неплохой второй тайм, возможно, что-то изменят. По крайней мере, в плане уверенности в собственных силах, с чем в последнее время тоже виделись проблемы.



В любом случае игра вряд ли получится результативной. Более того, предположу, что она окажется одной из самых скучных в туре».

Экспресс с коэффициентом 32.73.

Петржела: бразильцы «Зенита» играют только ради денег.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.

Хави: шокирован, что Алвеса обвинили в изнасиловании.

Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.