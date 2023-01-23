Прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Альмерия»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Альмерия».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.



«Валенсия» после паузы побеждает исключительно в Кубке Испании. «Летучие мыши» уверенно обыграли «Ла-Нусию» и «Спортинг», выйдя в четвертьфинал турнира. В чемпионате у них два поражения, а в Суперкубке «Валенсия» вылетела в полуфинале от «Реала» в серии пенальти.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Альмерия» после паузы ещё не побеждала, сыграв вничью с «Кадисом» и «Атлетико». Поражение гостям нанёс «Реал Сосьедад», который уверенно переиграл «Альмерию» на её поле. Гости продолжают бороться за выживание, а потому рассчитывают на очки в любом матче. У «Альмерии» слабая оборона, но неплохая атака, способная много кому доставить неприятности.



В очередной раз «Валенсия» на бумаге идёт фаворитом в матче с борцом за выживание, но не стоит забывать, что команда Гаттузо ещё сама не ушла из нижней части турнирной таблицы. Дома «летучие мыши» стараются играть в агрессивный атакующий футбол, они сами забивают много, но так же часто соперники наказывают зарвавшуюся «Валенсию». В этом матче стоит ждать схожий сценарий, в котором будет обмен голами, но на этом команды не остановятся. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.82.



Экспресс с коэффициентом 7.78.



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