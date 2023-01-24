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«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Витязь».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.61.

«Пока «Локомотив» строго чередует победы и поражения (и по этому графику, кстати, в предстоящем матче, по идее, должен проигрывать), «Витязь» одержал пять побед в шести последних матчах и создал приличный очковый задел. Выше шестого места на Западе он, скорее всего, в этом регулярном чемпионате уже не поднимется, а за это место будет биться. Ибо результат выходит гораздо лучше, чем подмосковной команде предсказывали до начала сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть, в принципе, «Витязю» проигрывать в Ярославле не страшно. А вот «Локомотиву» страшно, поскольку преследующее ярославцев по пятам московское «Динамо» сыграло на один матч меньше. И вообще, в последнее время раздухарилось не на шутку. Сейчас железнодорожники выходят на первом этапе плей-офф на «Витязь», и это гораздо лучше, чем выйти на «Дикую дивизию» в лице нижегородского «Торпедо». Поэтому за нынешнее третье место «Локомотив» будет биться, аки зверь.

Учитывая всё вышеназванное и особенно тот факт, что победа больше нужна хозяевам, эту победу им и прогнозирую, причём даже в основное время. Тотал же, как и во всех остальных матчах с участием «Локомотива», снова будет неприлично низким, и вряд ли превысит 5.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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