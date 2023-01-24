«Локомотив» — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Ярославле

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Витязь».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.58.
«Очень велика вероятность того, что эти команды составят одну из пар первого раунда плей-офф Западной конференции. «Локомотив» идёт третьим, уступая лишь двум армейским коллективам Москвы и Санкт-Петербурга, а «Витязь» — шестой. Но в то же время говорить о подмосковной команде как об участнике плей-офф преждевременно. Тем не менее календарь у «Витязя» весьма благоприятный, чего нельзя сказать о его главных конкурентах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Железнодорожники вряд ли догонят ЦСКА, потому как они и по очкам отстают и игр провели больше, а вот за третью позицию с московским «Динамо» борьба ещё предстоит нешуточная. В этом матче я уверен, что «Витязь» даст бой, хотя больше шансов на победу у игроков «Локомотива». Ставлю на победу «Локомотива» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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