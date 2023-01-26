«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик» Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.
Ставка: «Атлетик» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.
«Валенсия» — финалист прошлого розыгрыша, как мы помним. «Валенсия» позже всех играла в чемпионате и закрывала тур матчем с «Альмерией». Дважды она вела в счёте, но преимущество не удержала и сыграла вничью – 2:2. В последнее время «Валенсия» что-то стала не здорово играть. Только одна победа у неё за последние девять матчей, если мы говорим про чемпионат. В Кубке Испании валенсийцы неплохо смотрелись в матче с «Хихоном» – выиграли 4:0. Но там реализация была отличной ещё в первом тайме, когда три мяча забили.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бильбао – это совсем другой коленкор. Конечно, с «Атлетиком» будет куда сложнее. «Валенсии» ещё совсем скоро играть с ним в чемпионате. Бильбао проиграл мадридскому «Реалу» — 0:2, хотя в целом неплохо смотрелся. Во втором тайме было достаточно много моментов, чтобы распечатать Куртуа, но в концовке сработали не лучшим образом футболисты баскского клуба.
Как правило, сплошь «низы» команды играют в последних очных матчах. В шести подряд матчах – «низы», если брать последние 10 матчей, то только в одном «верх» — тогда сыграли 2:2 в Валенсии (в 2020-м). Недавно команды играли в полуфинале Кубка Испании: в 2022 году на «Месталье» «Валенсия» победила 1:0, а в Бильбао была ничья 1:1. Здесь «низ» напрашивается, но «Атлетик» нравится больше, если мы берём последние матчи. Мне кажется, у него есть все ресурсы и шансы, чтобы не проиграть на «Месталье» в этот раз», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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