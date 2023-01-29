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«Брайтон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Англии

«Брайтон» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Англии
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29 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 16:30 мск.

Легальной трансляции на территории России не запланировано.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу команды Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Брайтона» оценены в 2.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Брайтон» — «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

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