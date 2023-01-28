«Брайтон» — «Ливерпуль». Юргена Клоппа ждёт ещё одно шоу ужасов

В последней очной встрече мерсисайдцы потерпели разгромное поражение. Их тренер сделал выводы, что это была худшая игра.

29 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех клуба из города Брайтон энд Хоув оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» 29 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» (29.01.2023)

Миновали матчи 21 тура английской Премьер-лиги. В ожидании встреч 22-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 29 января запланированы три игры 1/16 финала турнира. В самой ранней из них на стадионе «Фалмер» в городе Брайтон энд Хоув «Брайтон» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

После ухода Грэма Поттера в «Челси» клуб из города Брайтон энд Хоув стал даже сильнее, чем был. За последние восемь туров в АПЛ он потерпел только два поражения — в матчах с «Астон Виллой» (1:2) и лидирующим «Арсеналом» (2:4). Также «чайки» сыграли вничью с «Лестером» (2:2).

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Во всех остальных встречах подопечные Роберто Де Дзерби одержали победы и забили очень много голов. Сначала обыграли «Челси» (4:1), «Вулверхэмптон» (3:2) и «Саутгемптон» (3:1). Затем разгромили «Эвертон» (4:1) и как раз «Ливерпуль» (3:0). Таким образом, они поднялись на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Встречи с «Эвертоном» и «Ливерпулем» наиболее интересны. Дело в том, что в них не принимал участия один из лидеров «Брайтона» Леандро Троссард. На момент встречи с «ирисками» бельгийский нападающий находился в шаге от перехода в «Арсенал». Де Дзерби принял решение оставить его в запасе.

Как ни странно, отсутствие лучшего бомбардира никак не повлияло на результативность «Брайтона». После его ухода в «Арсенал» «чайки», помимо «Ливерпуля», разгромили «Мидлсбро» (5:1) во встрече 1/32 финала Кубка Англии. Скорее всего, немало они забьют и в предстоящем матче.

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«Ливерпуль» переживает не лучшие времена. Сейчас он располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. За последние девять туров красные одержали только четыре победы, причём большая их часть пришлась на встречи с аутсайдерам. Также они сыграли вничью с пребывающим в чёрной полосе «Челси».

Помимо матча с «Брайтоном», мерсисайдцы уступили во встречах с «Ноттингем Форест» (0:1), «Лидсом» (1:2) и «Брентфордом» (1:3). Также стоит отметить, что в 1/16 финала Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа пробились не без удачи. На последней стадии они с трудом обыграли «Вулверхэмптон».

Первый матч между командами закончился ничейным результатом (2:2). Однако он запомнился сразу несколькими противоречивыми эпизодами. Сначала Мохамед Салах забил, как кажется, находясь вне игры. Затем, в концовке, «волки» забили третий гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за микроскопического офсайда. Во втором матче «Ливерпуль» одержал победу с минимальным перевесом — 1:0.

Стоит отметить, что в четырёх из ранее перечисленных игр, в частности во встрече с «Брайтоном», принимал участие новобранец мерсисайдцев Коди Гакпо. Пока что от трансфера блеснувшего на ЧМ-2022 голландского нападающего нет пользы. За этот отрезок времени он не отметился ни единым результативным действием.

Бывший тренер ПСВ и «Аякса» Ад де Мос недавно поделился мыслями, что Коди выбрал неудачное время для перехода в «Ливерпуль». Он подчеркнул, что у мерсисайдцев нет гарантированной позиции в топ-5. Также, по мнению Моса, Юрген Клопп вскоре может покинуть свой пост.

Мерсисайдцы на последнем отрезке сезона демонстрируют крайне невнятную игру. Вряд ли им удастся выбить пребывающих на подъёме «чаек» из Кубка Англии. Поставить на то, что клуб из города Брайтон энд Хоув выйдет в следующую стадию турнира, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

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В преддверии грядущего матча Юрген Клопп, недавно достигший отметки в 1000 матчей в тренерской карьере, поделился воспоминаниями о последней встрече с «Брайтоном». Он отметил, что это было шоу ужасов. Немец наверняка провёл работу над ошибками. Однако «чайки» всё равно смотрятся предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» 29 января 2023 года

«Брайтон» набрал великолепный ход. Несмотря на уход главного тренера и лучшего бомбардира, он добыл отличные результаты в последних восьми турах АПЛ, порадовав своих болельщиков результативностью. На домашнем стадионе он наверняка вновь обыграет пребывающий в чёрной полосе «Ливерпуль». Пока что трансферы не приносят пользы мерсисайдцам. Они демонстрируют невнятный футбол и проигрывают середнякам.

Ставка: «Брайтон» выйдет в 1/8 финала Кубка Англии за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

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