«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.57.



«Авангард» идёт по пути «Сибири» с задержкой на пару матчей. То есть длинное дальневосточное турне с четырьмя матчами – по два с каждым из соперников. И серия эта тоже начинается во Владивостоке.



Лучшие прогнозы на КХЛ.



У приморцев настроение теперь чуть лучше — в предыдущем туре они вытащили матч с «Сибирью» с «минус 2». Но скажем честно: тот матч был для «Адмирала» совсем «мёртвый» и неберущийся, и без помощи «Сибири», раз за разом подсаживающейся и встающей в концовках матчей, приморцы бы не справились. А тут «Авангард», который хоть и находится в турнирной таблице ниже «Сибири», зато играет до конца. И поэтому «ястребы» видятся более мощным соперником, нежели новосибирцы. А от бьющейся не на жизнь, а на смерть за последнее место в плей-офф восточной четвёрки «адмиралов» отделяет не такое уж большое расстояние.



То есть матч у нас будет взаимоупорным, если не сказать упёртым. В таких матчах водопад из заброшенных шайб бывает редко, так что тотал можно смело ориентировать вниз: например, не превысит 7,5. По итогам же матча, предположу, гости любым легальным способом наберут два очка. Но не факт, что для этого им хватит основного времени», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.



Терещенко: «Вашингтон» не позволит Овечкину покинуть НХЛ.



Прогноз на матч «Адмирал» — «Авангард» с коэффициентом 3.55.