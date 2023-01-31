«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».



Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.73.



«Нефтехимик» постепенно стал напоминать лягушку из известной детской притчи про двух земноводных, упавших в крынку с молоком. Вот уже пять игр подряд «химики» набирают очки и делали это даже в двух проигранных матчах. Поэтому и занимают на Востоке восьмое место, взбивая под ногами масло.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Автомобилист» пока хорошо маскируется, отчего его и не воспринимают всерьез. Екатеринбуржцы позиционируют себя командой повышенного раздолбайства, но при этом периодически выдают на-гора гениальные матчи вроде ярославского в предыдущем туре, где «Локомотив» был побит его же оружием. То есть, с одной стороны, «Нефтехимик» для «Автомобилиста» не соперник. Но, с другой — прыгающий выше головы «Нефтехимик» при наложении на «Автомобилист» повышенного раздолбайства может очень даже многое, вплоть до оставления екатеринбуржцев совсем без штанов. Поэтому к прогнозу на предстоящий матч надо относиться очень осторожно.



Вот, скажем, тотал. И те и другие, могут раздухариться, и тогда они накидают друг другу «полные авоськи». И хоть конкретно сейчас вероятность такого события не слишком высока, но она имеет место быть. Точно так же, как вполне вероятно противостояние двух «автобусов» вроде тех, что были в Ярославле. Думаю, «Автомобилист» будет действовать вторым номером в той концепции, которую предложат хозяева. Потому что при любом варианте играют сильнее «Нефтехимика».



Поэтому я предположу тотал, превышающий скромные 4,5, и минимум одно очко, которое заберет «Нефтехимик». Да, конечно, дую на воду, но в нынешней ситуации, при нынешних раскладах по-другому не получается», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.25.



Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.85.



Гретцки: Овечкин заслуживает всех дифирамбов, которые получает.



Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.54.