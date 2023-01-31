«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».
Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.73.
«Нефтехимик» постепенно стал напоминать лягушку из известной детской притчи про двух земноводных, упавших в крынку с молоком. Вот уже пять игр подряд «химики» набирают очки и делали это даже в двух проигранных матчах. Поэтому и занимают на Востоке восьмое место, взбивая под ногами масло.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Автомобилист» пока хорошо маскируется, отчего его и не воспринимают всерьез. Екатеринбуржцы позиционируют себя командой повышенного раздолбайства, но при этом периодически выдают на-гора гениальные матчи вроде ярославского в предыдущем туре, где «Локомотив» был побит его же оружием. То есть, с одной стороны, «Нефтехимик» для «Автомобилиста» не соперник. Но, с другой — прыгающий выше головы «Нефтехимик» при наложении на «Автомобилист» повышенного раздолбайства может очень даже многое, вплоть до оставления екатеринбуржцев совсем без штанов. Поэтому к прогнозу на предстоящий матч надо относиться очень осторожно.
Вот, скажем, тотал. И те и другие, могут раздухариться, и тогда они накидают друг другу «полные авоськи». И хоть конкретно сейчас вероятность такого события не слишком высока, но она имеет место быть. Точно так же, как вполне вероятно противостояние двух «автобусов» вроде тех, что были в Ярославле. Думаю, «Автомобилист» будет действовать вторым номером в той концепции, которую предложат хозяева. Потому что при любом варианте играют сильнее «Нефтехимика».
Поэтому я предположу тотал, превышающий скромные 4,5, и минимум одно очко, которое заберет «Нефтехимик». Да, конечно, дую на воду, но в нынешней ситуации, при нынешних раскладах по-другому не получается», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.85.
Гретцки: Овечкин заслуживает всех дифирамбов, которые получает.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.54.
- 31 января 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 января 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 29 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30