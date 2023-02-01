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«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.80.

«На мой взгляд, тут явный фаворит – хозяева поля. «Лейпциг» хорошую форму набрал. В команду вернулся Тимо Вернер, которому здесь, наверное, более комфортно, чем в Англии, чем в «Челси». Не так давят ответственность и трибуны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Хоффенхайм» в последних четырёх матчах не побеждает, причём после двух домашних ничьих 2:2 он развалился совершенно в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией» — проиграл с крупным счётом.

В общем, я думаю, «Лейпциг», конечно, на своём поле постарается хорошо сыграть — это раз. Во-вторых, он постарается довольно уверенно сыграть, без раскачки, чтобы скорее решить вопрос прохода в следующий раунд.

Очень хорошая ставка на этот матч – победа «Лейпцига» с форой (-1) с коэффициентом 1.80», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

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