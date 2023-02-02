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«Ак Барс» — «Барыс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

«Ак Барс» — «Барыс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал
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В Казани в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Ильи Сафонова и Динара Хафизуллина. На 19-й минуте периода восстановил равенство в счёте Антон Сагадеев с передач Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьей двадцатиминутки вновь вывел хозяев вперёд Михаил Глухов.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» сыграет в гостях со СКА 3 февраля. В этот же день «Барыс» сыграет с московским «Динамо» в гостях.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.70.

Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи» с коэффициентом 1.83.

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