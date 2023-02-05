«ПСЖ» — «Тулуза»: результат матча Лиги 1, кто победил, как сыграли, какой счёт

4 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже прошёл матч 22-го тура чемпионата Франции. Играли местный «ПСЖ» и «Тулуза».
Финальный свисток Бастьен Дешепи зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 2:1.
«Тулуза» открыла счёт на 20-й минуте: точный удар удался Бранко ван ден Бомену. «ПСЖ» сумел сравнять счёт до перерыва: с передачи Карлоса Солера отличился Ашраф Хакими. На 58-й минуте марокканец отдал передачу на Лионеля Месси.
«ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» — 45.
В следующем туре команда Кристофа Галтье сыграет в гостях с «Монако». «Тулузе» предстоит матч с «Ренном» дома.
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Дортмундская «Боруссия» интересуется Головиным.
Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.
Павлюченко: не буду подписывать контракт с «Уфой».
Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.
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